«Mamma ho perso l’aereo» | arriva il reboot su Disney Plus Ecco il nuovo Macaulay Culkin

Era inevitabile che prima o poi toccasse anche a Mamma, ho perso l'aereo, uno dei film più iconici degli anni Novanta che, così come Hocus Pocus, Top Gun e compagnia bella, tornerà con una nuova versione riadattata ai giorni nostri. Il film, che non arriverà al cinema, ma sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma Disney+, vedrà un cast completamente rinnovato e un nuovo regista: non più Chris Columbus, colui che tenne a battesimo il progetto, ma Dan Mazer. A prestare il volto al protagonista, che sarà una versione alternativa di Kevin McCallister, sarà il piccolo Archie Yates, il bambino già visto in Jojo Rabbit che prenderà il posto di Macaulay Culkin.

