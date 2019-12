Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)siancora. A due mesi di distanza dall’esordio e a uno dal rilascio del primo update, Apple ha infatti reso disponibile il secondomento che porta il sistema10.15.2. Il pacchetto è interessante perché, oltre a introdurre i soliti miglioramenti per stabilità, affidabilità e prestazioni, contiene ancheper quanto riguarda tre programmi popolari come Mail,. Inad esempio è stata ripristinata la vista a colonne del browser per la gestione della propria collezionele e sono stati risolti altri due problemi, uno che poteva impedire la visualizzazione delle copertine degli album e l’altro che in determinate condizioni causava l’apertura delle impostazioni dell’equalizzatore durante la riproduzione. Insono stati risolti i bug che facevano apparire come non supportati alcuni ...

TutteLeNotizie : macOS Catalina si aggiorna alla versione 10.15.2, con diverse novità per Musica e Foto - pest_vamonos : macOS Catalina 10.15.2 disponibile per il download - smartworld_it : Apple rilascia macOS Catalina 10.15.2, riportando in vita un pezzo di iTunes -