M5s | voto online per scegliere consiglieri e presidente alle regionali

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) M5s apre ilsulla piattaforma Rousseau peri candidati a consigliere regionale ein Emilia e Calabria. Nella giornata di mercoledì 11 dicembre la votazione si limiterà alla scelta dei; mentre giovedì 12 dicembre sarà il turno della votazione per la presidenza delle due regioni. Gli iscritti alla piattaforma potranno esprimere la loro preferenza tra gli oltre 120 candidati dore 10ore 19 di mercoledì per i, e dore 10ore 19 di giovedì per la presidenza delle regioni. Candidati Calabria-Emilia,su Rousseau Si è aperto nelle scorse ore ilsulla piattaforma Rousseau peri candidatiin Emilia Romagna e in Calabria. In particolare nella prima regione le elezioni si svolgeranno il 26 gennaio e gli iscritti potranno esprimere le loro preferenze a tale riguardo. I residenti in ...

pentagram54 : RT @Adnkronos: #Mes, 14 deputati M5S non partecipano al voto - italiaserait : Mes, voto col brivido: tre senatori M5s pronti per la Lega? - Scisciano : M5S al voto online per le regionali in Emilia Romagna: Da mercoledì 11 dicembre gli iscritti del MoVimento 5 Stelle… -