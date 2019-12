Lutto per Luisa Amatucci di Un posto al Sole | è morta mamma

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Graveper l’attrice, celebre volto di Unal. Lunedì 9 dicembre si è spenta la madre e l’attrice ha voluto ricordarla con poche ma toccanti parole tramite un post su Facebook. Scomparsa la madre di“Amore mio, così voglio ricordarti…. Mi mancherai tantissimo, ti AMO“. Sono queste le poche e semplici parole condivise da, la Silvia Graziani della popolarissima soap opera di Rai 3. L’attrice pochi giorni fa ha dovuto affrontare ildella madre ed ha così voluto esternare il dolore sul suo profilo Facebook, pubblicando una bellissima foto in cuie figlia sembrano ridere di gusto, insieme. Una foto che denota tutto l’affetto e l’amore che provano l’una per l’altra: l’abbraccio della figlia, quel dettaglio della mano della madre a tenerle il braccio e ricambiare l’affetto. Un immagine che insieme alle parole ...

Ramsay58744011 : @corsaroll @Inter @FCBarcelona @BVB @slaviaofficial Luca, sei in lutto per la sconfitta della tua amata inter? - infoitcultura : Lutto per Albano, morta a 96 anni mamma Jolanda. Il post di Romina - NewsMondo1 : Lutto per Alessandro Preziosi, morto il padre Massimo -