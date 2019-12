Lutto nel mondo dello spettacolo | è morto a soli 14 anni Una famiglia devastata dal

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Si chiamava Jack Burns ed era un talento. Qualcuno lo chiamava “il nuovo Billy Elliot” per le sue doti da ballerino, aveva solo 14ed èimprovvisamente in circostanze ancora da chiarire. L’adolescente era diventato anche un volto noto del piccolo schermo, avendo recitato nel 2014 nella serie tv Outlander, quando era ancora un bambino, oltre ad aver preso parte a numerose produzioni della BBC e allo show The One Show and Priscilla Queen of the Desert accanto a Duncan dei Blue. All’età di noveaveva conquistato un posto nella prestigiosa scuola di balletto di Glasgow. E’ stato trovato senza vita nella sua casa a Greenock, in Scozia. Non si hanno ulteriori dettagli sul suo decesso, ma la polizia ha fatto sapere che non lo tratterà come sospettoso. La notizia della tragica scomparsa è stata data via Facebook da Elite Academy of Dance. “È con il cuore pieno di dolore che ...

PorroPaola : RT @Italia_Notizie: Lutto nel giornalismo: è morto Massimo Bertarelli - portesante67 : RT @CiaoKarol: Marie Fredriksson, muore la cantante dei Roxette: La Fredriksson lottava contro un tumore al cervello da 17 anni Marie Fredr… - andervson : @giusy98_juvee ma è uscita una foto dove bianca e lui sono vestita a lutto e un’altra dove clarice è immobile nel l… -