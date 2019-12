Lutto nel mondo delle toghe irpine | è morto l’avvocato Massimo Preziosi

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Nella notte si è spento l’avvocato. Figura di riferimento per leavellinese e non solo. Ha guidato la città di Avellino nel ruolo di sindaco dal 1975 al 1980. Nel lontano 2009 si era ricandidato uscendo sconfitto dal duello con Giuseppe Galasso. Figlio di Olindo primo sindaco di Avellino del secondo dopoguerra, e padre dell’attore Alessandro. In prima linea per grandi fatti giudiziari, tra cui la strage del bus. I funerali dell’avvocatosi terranno domani, alle 10, presso la Chiesa del Rosario di Avellino. L'articolonel, èl’avvocatoproviene da Anteprima24.it.

