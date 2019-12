Lucia Borgonzoni | “Io discriminata dalla sinistra perché donna”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La candidata del centrodestra alla presidenza dell’Emilia-Romagnaha accusato gli avversari di averlain quanto donna. Il riferimento è in particolare a Stefano Bonaccini, che ha già fatto pervenire la sua risposta.Ad aver dato fastidio alla senatrice sono stati alcune esternazioni del candidato presidente con cui si sfiderà, che a suo dire direbbe che lei è muta e la farebbe passare per velina di Salvini. Un atteggiamento che lei ha definito discriminatorio e irrispettoso“a un uomo non verrebbe mai fatto“. Non solo, intervenuta in una trasmissione televisiva, ha anche ricordato il post in cui Christian Raimo aveva commentato la sua presenza al Paladozza di Bologna insieme a Salvini per l’apertura della campagna elettorale. Pubblicando la foto di un abbraccio tra i due, aveva infatti insinuato ...

