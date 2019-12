Lotta all’usura | giovedì seminario a Benevento

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– La guerraed all’estorsione si combatte nelle aule di giustizia, sui territori ed anche nei momenti di studio ed aggiornamento. L’Associazione Sos Impresa Salerno riscende sul campo per marcare, ancora una volta, le dinamiche dellaed all’estorsione attraverso un momento di confronto giuristi, addetti ai lavori e rappresentanti dello Stato. L’incontro si terrà12 dicembre 2019 dalle ore 15,00 alle ore 19,00 presso la “Sala Assemblea” di Confindustria, con sede in Piazza Colonna n. 8, e rientra nell’attività di formazione e aggiornamento programmate per l’anno 2019 nell’ambito del POR Campania FSE 2014 -2020. L’evento sarà preceduto, alle ore 15:00, dalla registrazione dei partecipanti, a seguito della quale vi saranno i saluti delle Autorità e dei Rappresentanti delle istituzioni che ...

