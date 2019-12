Loredana Lecciso rompe il silenzio dopo la morte di mamma Jolanda | il ricordo

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Martedì 10 dicembre è venuta a mancare la signora, la madre di Al Bano Carrisi.Ottimo si è spenta all’età di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco a causa di complicanze dovute all’età. Il cantante ha appreso la notizia mentre si trovava all’estero ed è rientrato immediatamente,la telefonata del fratello. Una notizia che ha scosso tutta la famiglia Carrisi e ovviamente anche la ex nuora di, Romina Power. “Mi hai accolta come una figlia” sono state le prime parole di Romina appena appreso delladi. La cantante, però, non ha potuto presenziare al funerale della donna, in programma mercoledì 11: “Sono vari i motivi per cui mi trovo impossibilitata a recarmi oggi a Cellino ed unirmi alla famiglia nella solenne funzione. Una delle quali il non poter camminare”, ha fatto sapere in un lungo post su Instagram. (Continuala foto) Romina ...

trash_italiano : Grande Fratello Vip, Loredana Lecciso sarà una concorrente - zazoomnews : Loredana Lecciso polemiche sul rapporto con Jolanda Carrisi: interviene Luxuria - #Loredana #Lecciso #polemiche - zazoomblog : Grande Fratello Vip: risvolto inaspettato sulla partecipazione di Loredana Lecciso le ultime indiscrezioni -… -