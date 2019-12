Loredana Lecciso all’ultimo saluto della mamma di Al Bano Ma ecco cosa è successo prima

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nelle scorse ore il cantautore pugliese AlCarrisi ha subito una perdita terribile. La suaJolanda Ottino è deceduta nel pomeriggio di ieri, martedì 10 dicembre, all’età di 96 anni. L’artista non è riuscito a stare con lei negli ultimi minutisua vita perché stava per partire per un impegno di lavoro. Ma una volta appresa la notizia si è immediatamente recato a Cellino San Marco. Oggi si sono già svolti i funerali dell’anziana signora nel paese brindisino. La piazza di Cellino era stracolma di gente e la Chiesa Madre, dove ha avuto luogo la funzione religiosa, era sold-out con 250 persone presenti. All’estremonon c’erano Cristel Carrisi e l’ex moglie di Al, Romina Power. E? Andiamo a vedere. (Continua dopo la foto) Secondo quanto circolato nelle scorse ore,e Jolanda non avevano ...

