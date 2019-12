L’ora legale | trama | cast e anticipazioni del film stasera in tv

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) L’oradelin tv Siete in cerca di una commedia dai toni satirici? In tal caso non fatevi scappare L’ora! Il lungometraggio del 2017, in onda11 dicembre 2019 alle 21.21 su Canale 5, è stato scritto, diretto e interpretato dall’amato duo comico Ficarra e Picone. L’esilarante pellicola, distribuita e prodotta da Medusa, ha potuto contare sulle musiche di Carlo Crivelli e la fotografia di Ferran Paredes. L’opera inoltre ha vinto due Nastri d’Argento e al botteghino in Italia ha incassato 10,2 milioni di euro nelle prime cinque settimane di programmazione. Ma qual è la sinossi de L’ora? L’oradelin tv L’oraè ambientato a Pietrammare, paese della Sicilia. Qui, come negli altri comuni, periodicamente ...

