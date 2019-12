L’Onu come Greta ma il catastrofismo è un pericolo

Leggi la notizia su it.insideover

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) It’s the End of the World as We Know It (And I Feel Fine) titolava una famosa canzone dei Rem del 1987, ripresa successivamente da Luciano Ligabue nel 1994 con il titolo A che ora è la fine del mondo?. A più di 30 anni dall’uscita di quel brano della celebre band americana, la fine del mondo sembra essere davvero imminente, e sarebbe causata – secondo la portavoce del climaticamente corretto,Thunberg – dai cambiamenti climatici e dal riscaldamento globale. Teoria catastrofista ampiamente supportata dalle Nazioni Unite, che a Madrid ha organizzato, dal 2 al 13 dicembre, la COP25, la Conferenza sul cambiamento climatico. “Se non intraprendiamo azioni urgenti per il clima ora, andremo verso un aumento della temperatura di oltre 3° C entro la fine del secolo, con impatti sempre più dannosi per gli esseri umani”, ha affermato il serio generale ...

