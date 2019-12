LIVE Virtus Bologna-Patrasso 9-0 | EuroCup basket in DIRETTA | V-Nere dominanti nei primi

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-0 Schiacciatona di Weems. Greci a 0 punti dopo icinque minuti. 11-0 Weems prende il rimbalzo del suo stesso tiro sbagliato e segna il tap-in. 9-0 Gancio di Gamble.partita con un parziale di 9-0. 7-0 Bomba di Ricci! 4-0 Weems dalla media distanza. 2-0 Due punti in penetrazione di Gaines. 20.20 Buonasera e benvenuti alladidi OA Sport. La partita inizierà tra circa 10 minuti. Le chance di primo posto della– Il programma della partita Buongiorno e benvenuti alladi OA Sport di. Questo incontro è valido per la nona giornata della fase a gironi di2019-2020 e vede affrontarsi i due team che occupano il primo posto nel Gruppo A, entrambi aventi, attualmente, il record di 6-2. Il vincitore rischia di ipotecare il passaggio alla fase ...

