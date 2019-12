LIVE Virtus Bologna-Patrasso 74-62 | EuroCup basket in DIRETTA | V-Nere sul +12 quando

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74-62 Bomba di Teodosic e time out. 71-62 2/2 dalla lunetta per Gaines 69-62 Ilnon sfrutta minimamente il vantaggio dell’antisportivo e Teodosic segna da due in transizione. 21.55 Antisportivo a Milos Teodosic con le V-sopra di 5. 67-62 Babb con la bomba sulla sirena. 67-59 Delia da sotto. 65-59 Mantzoukas sulla sirena. 65-57 Teodosic arma la mano di Pajola che segna dall’arco. 62-57 Baldi Rossi in transizione su assist da metà-campo di Teodosic. 60-57 2/2 dalla lunetta per Ellis. 60-55 Penetrazione vincente di Agravanis. 60-53 Anche Markovic mette due liberi. 58-53 Gaines fa 2/2 dalla lunetta. 56-53 Fieler in penetrazione dall’angolo. 56-51 Bomba di Gaines. Lariprende fiato. 53-51 Canestro da due di Ricci. 51-51 Parità firmata Katsivelis.nel panico. 51-49 Altra bomba del, la ...

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Patrasso 47-43 EuroCup basket in DIRETTA: i greci tornano sotto grazie ai tiri dall’arco -… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Patrasso 9-0 EuroCup basket in DIRETTA: V-Nere dominanti nei primi 5' di match - #Virtus… - OA_Sport : LIVE Virtus Bologna-Patrasso, EuroCup basket in DIRETTA: sfida che vale il primato del girone -