LIVE Tours-Perugia volley, Champions League in DIRETTA: umbri in Francia per la seconda vittoria (Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Champions League maschile. Di fronte Tours e Colussi Sir Safety Perugia. I Block Devils saranno impegnati in Francia e andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva nella massima competizione continentale, dopo il buon esordio casalingo contro il Benfica, caratterizzato dalla vittoria con il punteggio di 3-1. Gli umbri cercheranno di ripetersi in terra transalpina contro una formazione sconfitta all’esordio dal Varsavia, probabilmente l’avversario più accreditato degli umbri per il primo posto nel raggruppamento che garantisce la qualificazione ai quarti di finale del torneo. Perugia si affiderà come sempre sui suoi fuoriclasse Wilfredo Leon e Aleksandar Atanasijevic, imbeccati dal regista Luciano De Cecco, per avere la meglio in questa contesa dove anche ...

