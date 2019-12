LIVE Tours-Perugia 0-2 volley | Champions League in DIRETTA Gli umbri avanti anche nel

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-16 Pallonetto vincente di Cupkovic da 4 14-16 Errore al servizio14-15 Ancora Cupkovic da zona 4 13-15 Aceeeeeeeeeeeeeee Russoooooooooooooo 13-14 Murooooooooooooo Podrascaniiiiiiiiin 13-13 Out il servizio13-12 Out il servizio di Plotnytskyi 12-12 Aceeeeeeeeeeee Plotnytskyiiiiiiiiiiiiiii 12-11 Atanasijevic vincente da seconda linea 12-10 Muro disu Plotnytskyi 11-10 Plotnyskyi vincente da zona 4 11-9 Il tocco vincente di Trinidad 10-9 Out la diagonale stretta di Atanasijevic 9-9 Vincente la parallela di Capet da seconda linea 8-9 Muro Podrascanin 8-8 Errore Leon al servizio 7-8 Di sinistro il tocco di Leon da zona 4 6-7 Mano out di Cupkovic 5-7 Diagonale di Atanasijevic da seconda linea 5-6 Vincente Atanasijevic da seconda linea contro il muro a uno 5-5 Il muro di4-5 La free ball di Plotnyskyi 4-4 Out il ...

enricospada2 : #CLVolleyM #volley #pallavolo Prima trasferta di Perugia nel girone di Champions League. Gli umbri giocano sul camp… -