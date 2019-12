LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta | Champions League in DIRETTA | orobici in Ucraina per il

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera e benvenuti allatestuale dipartita decisiva della fase a gironi della2019-2020, l’può ancora passare il girone ma serve la vittoria contro loe sperare nel Manchester City. L’che viene dalla vittoria contro il Verona ora guarda alla massima competizione continentale con speranza, deve vincere contro gli ucraini e sperare che il Manchester City batta la Dinamo Zagabria. Per quanto riguarda la formazione dovrebbe andare in porta Gollini, con Toloi, Masiello e Palomino centrali difensivi. Esterni Hateboer e Gosens, anche se Castagne spinge per giocare dall’inizio. Centrocampo con Freuler, De Roon e uno tra Pasalic e Malinovskyi a supporto delle punte. Davanti accanto a Gomez ci sarà Muriel con Barrow pronto dalla panchina. Dall’altra ...

Atalanta_BC : ?? #ShakhtarAtalanta, così in campo alle 11.00! ?? The official lineups! ?? LIVE su @Sport_Mediaset ??… - Laurezio : L'Atalanta ha ancora una piccola speranza, ma serve l'impresa! - Laurezio : L'Atalanta può ancora sperare nella qualificazione, ma serve un'impresa! -