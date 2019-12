LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-3 | Champions League in DIRETTA | impresa della squadra di

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.00 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! Pagelle:(4-2-3-1): Pyatov 5; Dodo 4.5, Kryvtsov 5, Matviyenko 5, Ismaily 6; Alan Patrick 5, Stepanenko 5; Teté 6 (59′ Marlos 6), Kovalenko 6 (71′ Solomon 5), Taison 6; Junior Moraes 6. All. Castro 5.(3-4-2-1): Gollini 7; Djimsiti 7, Palomino 7, Masiello 6 (61′ Malinovskyi 6); Castagne 6.5, De Roon 7, Freuler 6.5, Gosens 7.5; Gomez 7 (90′ Hateboer s.v.), Pasalic 8; Muriel 6.5 (71′ Ibanez 6). All. Gasperini 7. 20.57 Partita da libro cuore,che ci crede dal primo all’ultimo minuto che passa con i gol di Castagne, Pasalic e Gosens, Manchester City che compie il proprio dovere battendo in rimonta la Dinamo Zagabria per 4-1. 96′ Finita la partita0-3,che va ...

UEFAcom_it : Castagne! Atalanta in vantaggio! Shakhtar ??Atalanta 0-1 Segui la sfida con il nostro LIVE ??… - Atalanta_BC : ?? #ShakhtarAtalanta, così in campo alle 11.00! ?? The official lineups! ?? LIVE su @Sport_Mediaset ??… - GalbiatiRoberto : La Repubblica -