LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-2 | Champions League in DIRETTA | raddoppio di Pasalic

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA85′DINAMO ZAGABRIA-MANCHESTER CITY 1-4: Importante aggiornamento, Phil Foden segna la quarta rete! 83′ Gomez prova il tiro a giro, pallone deviato che finisce fuori. 81′ Goooooooooooooooooooooooooool,cccccccccccccccccccccccc, punizione di Gomez conche devia imparabilmente dentro sul secondo palo,0-2. 79′ ROSSO, espulso Dodo per un colpo volontario su Freuler,in 10. 77′ Freuler ammonito per un fallo da dietro su Marlos. 75′lanciato in contropiede prova il dribbling ma si fa rubare palla dentro l’area. 73′ Fuori Kovalenko e dentro Solomon per lo. 71′ Esce Muriel e dentro Ibanez per l’. 69′ Muriel prova il destra da fuori, palla che finisce oltre la traversa. 67′ ...

