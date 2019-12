LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-0 | Champions League in DIRETTA | Tete pericoloso sulla

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31′che ora rialza il ritmo della sua prestazione si cerca l’inserimento giusto per trovare il vantaggio. 29′ Punizione di Muriel da ottima posizione, ma la palla va oltre la traversa. 27′ Sale dillo la prestazione di Taison, fascia sinistra dell’in grave difficoltà. 25′ Castagne dalla destra in mezzo per Gosens che colpisce di testa ma non trova la porta. 23′ Ammonito Muriel per il fallo, ma non era volontario perché il giocatore scivola sul pallone prima di commetterlo. 21′ Scivola Muriel commettendo fallo a centrocampo, lo stesso giocatore colombiano resta a terra dolorante. 19′fascia sinistra si libera di Gosens e va al cross, Masiello spazza via il pallone. 17′che ora accusa la velocità dei giocatori di casa, momento di grande ...

Atalanta_BC : ?? #ShakhtarAtalanta, così in campo alle 11.00! ?? The official lineups! ?? LIVE su @Sport_Mediaset ??… - sportli26181512 : Champions League, la MOVIOLA LIVE: il Var annulla un gol allo Shakhtar!: Sesta e ultima giornata di Champions Leagu… - sportskwkm : L'Atalanta per passare il turno deve vincere e sperare che il Manchester City non perda a Zagabria Benvenuti al liv… -