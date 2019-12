LIVE Shakhtar Donetsk-Atalanta 0-0 | Champions League in DIRETTA | serve la vittoria per la

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41′ Sinistro di Muriel da fuori area, il pallone debolmente su spegne sulle mani del portiere. 39′che ora si riversa avanti, partita che viaggia sulle fiammate dei singoli. 37′ GOLLINI! miracoloso il portiere dell’che vola a respingere un colpo di testa di Moraes. 35′DINAMO ZAGABRIA-MANCHESTER CITY 1-1: Importante aggiornamento, Gabriel Jesus firma il pareggio per il Manchester City. 33′ Gosens prova a trovare Freuler sulla fascia sinistra ma il pallone è troppo profondo. 31′che ora rialza il ritmo della sua prestazione si cerca l’inserimento giusto per trovare il vantaggio. 29′ Punizione di Muriel da ottima posizione, ma la palla va oltre la traversa. 27′ Sale dillo la prestazione di Taison, fascia sinistra dell’in grave ...

