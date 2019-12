LIVE Italia-Russia 9-4 | World League pallanuoto femminile in DIRETTA | arriva la tripletta

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5’47” GOOOLLLL!!!!! Il Setterosa sfrutta la seconda superiorità a disposizione e batte Golovina.9-4. 7’05” GOOOLLLL!!! Chiappini dal perimetro buca Golovina.8-4. FINE SECONDO QUARTO 3″ Picozzi recupera la palla. 25″ Time out, che avrà l’ultimo possesso in superiorità numerica. 52″ Gol. Markoch fulmina Gorlero in parità numerica.7-4. 1’21” Golovina para il tiro a rimbalzo di Carrega. 2’09” GOOOOLLLL!!!!! Conclusione dal perimetro di Arianna Garibotti!7-3. 2’32” Gol. In superiorità va in rete Chagochkina.6-3. 2’58” GOOOOLLLLL!!!!! Cocchiere spiazza Golovina.6-2. 2’58” RIGORE! Fallo su Cocchiere. 3’52 Gorlero para ...

