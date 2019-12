LIVE Italia-Russia 14-9 | World League pallanuoto femminile in DIRETTA | prima vittoria per

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.35 Il nostrotermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona serata da OA Sport. FINE ULTIMO QUARTO.14-9. 1’16” Gol. Pystina batte Banchelli sfruttando la superiorità numerica.14-9. 1’33” Time out, nell’entra in porta Banchelli al posto di Gorlero. Esordio per lei alla seconda convocazione. 2’40” GOOOOLLLLL!!!!! Garibotti spiazza Stepakhina.14-8. 2’40” RIGORE! Fallo su Cocchiere. 3’35” Palo di Tolkunova. 4’08” GOOOOLLLLL!!!! Avegno per Aiello e nuovo gol i superiorità!13-8. 5’24” Traversa di Tabani. 5’50” Gol. Markoch sorprende Gorlero con una bella palombella dalla distanza.12-8. 6’42” ...

ASRomaWomen : Coppa Italia LIVE: @FCBariPInk v #ASRomaWomen - XFactor_Italia : .@TizianoFerro apre il Live Show della Semifinale insieme ai Semifinalisti di #XF13: 'Non me lo so spiegare' + 'Ind… - zazoomblog : LIVE Italia-Russia 7-3 World League pallanuoto femminile in DIRETTA: Marletta scatenata è tripletta! - #Italia-Rus… -