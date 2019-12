LIVE Italia-Russia 13-8 | World League pallanuoto femminile in DIRETTA | Setterosa in

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3’35” Palo di Tolkunova. 4’08” GOOOOLLLLL!!!! Avegno per Aiello e nuovo gol i superiorità!13-8. 5’24” Traversa di Tabani. 5’50” Gol. Markoch sorprende Gorlero con una bella palombella dalla distanza.12-8. 6’42” GOOOLLLL!!!!! Queirolo sfrutta la superiorità e batte la nuova entrata Stepakhina.12-7. 7’45” Gol. Popova conclude dalla distanza e batte Gorlero.11-7. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO.11-6 54″ Gol. Vakhitova segna ancora in superiorità.11-6. 1’16” GOOOL!!!!!!! Marletta cala il poker con una gran botta dalla distanza.11-5. 2’02” GOOOLLL!!!!! Splendida beduina vincente di Cocchiere su assist di ...

ASRomaWomen : Coppa Italia LIVE: @FCBariPInk v #ASRomaWomen - XFactor_Italia : .@TizianoFerro apre il Live Show della Semifinale insieme ai Semifinalisti di #XF13: 'Non me lo so spiegare' + 'Ind… - zazoomnews : LIVE Italia-Russia 1-0 World League pallanuoto femminile in DIRETTA: Marletta sigla il primo gol azzurro! -… -