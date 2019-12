LIVE Italia-Russia 1-0 | World League pallanuoto femminile in DIRETTA | Marletta sigla il

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6’15” GOLLLLLLLLL!!!concretizza immediatamente la superiorità. Setterosa in vantaggio!1-0. 6’33” Temporanea per Kempf, prima superiorità per l’. 6’58” Aiello prova dalla distanza, Golovina in due tempi. 7’23” Golovina dice no a Garibotti, è angolo. 7’35” La prima coclusione delle russe è fuori dallo specchio. INIZIO PRIMO QUARTO 20.33 Eseguiti gli inni, tutto pronto per il via alla gara. 20.30 Nel Setterosa rispetto alla prima gara fuori le infortunate Lavi e Palmieri, dentro Banchelli e Cocchiere. 20.25 Questa la classifica aggiornata: Spagna 5 (2 partite),3 (1), Olanda 2 (1), Ungheria 1 (1),1 (1), Grecia 0 (0), Francia 0 (2). 20.15 Lascende in acqua ad Ostia con una formazione largamente rimaneggiata: la prima ...

ASRomaWomen : Coppa Italia LIVE: @FCBariPInk v #ASRomaWomen - XFactor_Italia : .@TizianoFerro apre il Live Show della Semifinale insieme ai Semifinalisti di #XF13: 'Non me lo so spiegare' + 'Ind… - flamminiog : RT @OA_Sport: LIVE Italia-Russia, World League pallanuoto femminile in DIRETTA: test per il Setterosa verso gli Europei -