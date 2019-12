LIVE Italia-Russia 0-0 | World League pallanuoto femminile in DIRETTA | si parte ad Ostia!

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.26 Nel Setterosa rispetto alla prima gara fuori le infortunate Lavi e Palmieri, dentro Banchelli e Cocchiere. 20.25 Questa la classifica aggiornata: Spagna 5 (2 partite),3 (1), Olanda 2 (1), Ungheria 1 (1),1 (1), Grecia 0 (0), Francia 0 (2). 20.15 Lascende in acqua ad Ostia con una formazione largamente rimaneggiata: la prima squadra è in Canada impegnata in un torneo amichevole con Cina, Canada, USA ed Olanda. 20.05 Il match si inserisce all’interno della preparazione che la Nazionale sta facendo in vista degli Europei di gennaio: il Setterosa è già ad Ostia, sede della gara odierna, dove è in ritiro da qualche giorno e dove resterà fino allanza per un torneo amichevole negli Stati Uniti, dove il primo avversario sarà proprio la. 19.55 Buonasera e benvenuti allatestuale della ...

ASRomaWomen : Coppa Italia LIVE: @FCBariPInk v #ASRomaWomen - XFactor_Italia : .@TizianoFerro apre il Live Show della Semifinale insieme ai Semifinalisti di #XF13: 'Non me lo so spiegare' + 'Ind… - FGuarniera : RT @micheleboldrin: Annuncio, @liberioltre Domani, 12 dicembre, verso le 17 ci collegheremo LIVE sul nostro canale YT usando una sessione… -