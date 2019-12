LIVE Bayer Leverkusen-Juventus | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | Sarri sperimenta

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.38 Arbitra la sfida, lo scozzese William Collum, classe 1979. 20.36 La Vecchia Signora disputerà, il prossimo 22 dicembre, la Supercoppa Italiana contro la Lazio, in un remake del 3-2 dei laziali di due edizioni fa. 20.34 Parlando della massima competizione europea, il Napoli ha strappato il pass per il prossimo turno grazie alla vittoria per 4-0 sul Genk, ciò nonostante, Carlo Ancelotti è stato esonerato per Gennaro Gattuso. 20.32 La Vecchia Signora è al secondo posto nella massima serie italiana, a -2 dall’Inter, reduce dall’eliminazione inper mano del Barcellona. 20.29 Laè reduce dalla sconfitta contro la Lazio in Serie A per 3-1: una prestazione degna di nota per i biancocelesti, che grazie a grandi trame offensive ha messo in difficoltà Madama, confermandosi al terzo posto. 20.27 Maurizio ...

