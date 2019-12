LIVE Bayer Leverkusen-Juventus | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | Sarri dà spazio

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA: orario, programma, tv, streaming, probabili formazioni– Buonasera e benvenuti in questa nuovadi OA Sport, che questa volta ci porterà presso lo stadio “BayArena” di, per la sfida tra, valevole per la sesta giornata del girone D di UEFA. In palio, la qualificazione agli ottavi di finale. La, già certa del primo posto nel girone, giunge in Germania con alcuni elementi in meno, come Matthijs de Ligt e Aaron Ramsey, con Mauriziopronto a sviluppare un esperimento di formazione. Madama è seconda in campionato, reduce dalla sconfitta contro la Lazio di Ciro Immobile: la Vecchia Signora, perdendo a Roma, ha concluso la propria imbattibilità, che invece cercherà di conservare nel ...

StadioSport : Dove vedere Bayer Leverkusen-Juventus in Diretta Tv e Streaming Live: 6° giornata di Champions League 11-12-2019 -… - junews24com : Bayer Leverkusen Juve Primavera, streaming LIVE e diretta TV - gilnar76 : Bayer Leverkusen #Juve Primavera, streaming LIVE e diretta TV #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa #Finoallafine… -