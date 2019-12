LIVE Bayer Leverkusen-Juventus 0-2 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | la Vecchia

Leggi la notizia su oasport

LE PAGELLE DEL BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky 6; L.Bender 5,5, Tah 5, S.Bender 6,5, Sinkgraven 5; Aranguiz 5,5, Demirbay 5,5; (dal 65′ Baumgartlinger 5), Bellarabi 6 (dal 66′ Bailey 5,5), Havertz 6, Diaby 6,5; Alario 5 (dal 82′ Volland SV). LE PAGELLE DELLA JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon 6,5; Danilo 6,5, Rugani 6, Demiral 7, De Sciglio 7; Rabiot 5 (dal 85′ Matuidi SV), Pjanic 5,5, Cuadrado 6,5 (dal 90′ Muratore SV); Bernardeschi 5,5 (dal 66′ Dybala 7,5); Cristiano Ronaldo 7, Higuain 7. La Juventus batte 2-0 il Bayer Leverkusen grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, in rete, entrambi, con gli assist di Paulo Dybala, entrato nella ripresa, dando una scossa alla squadra.

