LIVE Bayer Leverkusen-Juventus 0-1 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | Ronaldo

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA84′ Dentro Matuidi, fuori Rabiot: scambio tra francesi a centrocampo. 82′ Ultimo cambio per Bosz: fuori Alario, dentro Volland. 81′ Gestisce palla ora la. 78′ Higuain in ombra anche oggi: l’argentino ha perso un po’ di spazio in avanti? 76′ Madama sblocca la gara dopo una bella combinazione tra De Sciglio e Rabiot, che poi ha lanciato Dybala, che con un cross basso al centro, ha permesso al portoghese di appoggiarla in rete. 75′ CRISTIANO! 1-0! ASPIRINE SOTTO! 73′ Buona trama dei bianconeri con Danilo che ottiene un angolo. 70′ Dybala spazia su tutto il fronte d’attacco: più viva la Juve ora. 68′ Sarri sperimenta il tridente da sogno per la, come decantato da diversi addetti ai lavori. 66′ Cambio anche per Madama: fuori ...

juventusfc : KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ??… - forumJuventus : Ci siamo! Segui #B04Juve live insieme a noi! #Finoallafine #ForzaJuve ???? - MantaBelen : RT @juventusfc: KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ?? -