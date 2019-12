LIVE Bayer Leverkusen-Juventus 0-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | si ricomincia

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINIZIO SECONDO TEMPO 21.49 Primo tempo piuttosto equilibrato alla BayArena: poche emozioni, in cui si segnalano il palo di Diaby e due chance di Ronaldo vicino al gol. Al momento, con l’Atletico avanti 1-0 contro la Lokomotiv Mosca, i tedeschi retrocedono in Europa. FINE PRIMO TEMPO 45′ Finisce la prima frazione senza recupero. 44′ DEMIRAL! Che intervento del turco sulla giocata di Havertz. 42′ Sarri osserva la sua squadra: il tecnico ex Napoli non sarà soddisfatto. 40′ Havertz continua a rendersi pericoloso sulla sinistra: destro a lato. 38′ Resta giù Bender dopo uno scontro con Bernardeschi. 35′ Higuain sfiora il cross di Bernardeschi, poi calcia male. 33′ La Vecchia Signora sale con il proprio baricentro:schiacciato. 31′ Equilibrio dopo la prima mezz’ora. 29′ ...

