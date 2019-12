LIVE Bayer Leverkusen-Juventus 0-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | si parte in

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1′ Sialla BayArena! Batte la. INIZIO PRIMO TEMPO 21.00 Suona l’inno della! 20.58 Squadre nel tunnel. 20.55 Grandi performance anche in Youthper le squadre Primavera di Atalanta, Inter e, giunte al primo posto nel proprio girone. Il Napoli invece, è giunto ultimo, deludendo, come nelle goleade subite contro le giovani squadre d’Europa. 20.53 Manca sempre meno all’inizio della sfida della BayArena. 20.51 Un grande match della squadra nerazzurra che rimonta nel girone e grazie anche al favore del Manchester City, che ha vinto a Zagabria per 4-1, si qualifica alla fase ad eliminazione. 20.49 3-0 ATALANTA!!! LA DEA FA LA STORIA! La squadra di Gasperini espugna lo stadio dello Shaktar Donetsk e si qualifica agli ottavi di finale! 20.47 Si conclude il riscaldamento ...

