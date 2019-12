LIVE Bayer Leverkusen-Juventus 0-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | le Asperine si

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.49 3-0 ATALANTA!!! LA DEA FA LA STORIA! La squadra di Gasperini espugna lo stadio dello Shaktar Donetsk e si qualifica agli ottavi di finale! 20.47 Si conclude il riscaldamento in Germania. 20.45 Lagiocherà la prossima contro l’Udinese domenica alle ore 15 all’Allianz Stadium: i friuliani sono al 16° posto, alla disperata ricerca di punti per la salvezza. 20.43 Maurizio Sarri potrebbe concludere il girone con una vittoria: sarebbe la quinta consecutiva, eguagliando Max Allegri. 20.40 Si gioca alla BayArena, ristrutturato nel 2009 e che può contenere fino a 30000 spettatori. 20.38 Arbitra la sfida, il francese Benoit Bastien, classe 1983. 20.36 La Vecchia Signora disputerà, il prossimo 22 dicembre, la Supercoppa Italiana contro la Lazio, in un remake del 3-2 dei laziali di due edizioni fa. 20.34 Parlando della ...

