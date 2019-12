LIVE Bayer Leverkusen-Juventus 0-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | gol annullato

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA62′ Lunedì, laconoscerà il prossimo club da affrontare: tra i club al secondo posto da evitare, ci sono Real Madrid e Tottenham. 59′ Ritmi blandi a: c’è ben poco da raccontare sin qui. 57′ La squadra di Peter Bosz non gioca: ormai non ha più nulla chiedere, considerando che l’Atletico è avanti 2-0. 54′ Cresce Madama; Rabiot crossa ma Bender rinvia. 52′ Bell’azione sull’asse Bernardeschi-Ronaldo, ma il portoghese è in offside di millimetri. 51′ RONALDO! GOLAL FUORICLASSI PORTOGHESE! 50′ Buona discesa di Bernadeschi che poi incespica nel pallone con Ronaldo tutto solo. 48′ Nessun cambio all’inizio della seconda frazione. 46′ Si riparte a! INIZIO SECONDO TEMPO 21.49 Primo tempo piuttosto equilibrato alla BayArena: ...

juventusfc : KICK-OFF! |??| #FINOALLAFINE BIANCONERI! ?? Per chiudere al meglio uno splendido girone di #UCL! LIVE MATCH ??… - forumJuventus : Ci siamo! Segui #B04Juve live insieme a noi! #Finoallafine #ForzaJuve ???? - gilnar76 : Bayer Leverkusen-#Juve 0-0 LIVE: Ronaldo pescato in fuorigioco #AllianzStadium #Bianconeri #Continassa… -