LIVE Bayer Leverkusen-Juventus 0-0 | Champions League 2019-2020 in DIRETTA | equilibrio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35′ Higuain sfiora il cross di Bernardeschi, poi calcia male. 33′ La Vecchia Signora sale con il proprio baricentro:schiacciato. 31′dopo la prima mezz’ora. 29′ L’Atletico Madrid sta vincendo 1-0 contro la Lokomotiv Mosca: spagnoli attualmente qualificati. 27′ Cresce la: Sarri sta ricevendo buone notizie da Cuadrado come mezz’ala. 24′ BELLARABI! Buffon mette in angolo: gran tiro del tedesco. 22′ CONTATTO IN AREA! Rugani rischia con la gamba su Alario: si continua. 21′ CUADRADO!!! Anche il colombiano sfiora il vantaggio con il destro. 21′ RONALDO! Destro incrociato che sfiora il palo. 19′ Ilreclama per un possibile rigore dopo il tocco con il braccio di Demiral. 18′ Madama fatica ad uscire palla al piede: buona organizzazione ...

