L' Italia dei rifiuti urbani Cresce la differenziata | ma mancano gli impianti

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il consueto Rapporto annuale di Ispra (edizione 2019) sui, ci racconta un settore con buoni risultati ambientali e grandi criticità infrastrutturali e industriali. Dati positivi si affiancano ad aspetti problematici. Vediamoli nel dettaglio.Il primo dato sorprende un po’: aumenta la produzione dei(+2% totale, + 2,2% pro capite) contro un aumento del Pil dello 0,9%. La produzione disale dopo anni di stabilità pur non tornando ai livelli del 2005/2010. Ma il disaccoppiamento fra produzione deie crescita economica tarda ad arrivare, non è un caso che l’aumento più importante ha riguardato le produttive regioni del nord. Un elemento che dovrebbe spingere a una riflessione sull’efficacia delle strategie di prevenzione messe in campo e sulla urgente necessità di una politica almeno europea ...

