Liliana Segre | Ieri giornata speciale Dopo tante cose brutte ho sentito l' amore

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “è stata unache mi sono state indirizzate, a Milano hol’di più di 600 sindaci e la sera mi sono addormentata molto grata per tutte le dimostrazioni di affetto”. Così la senatrice a vitain diretta telefonica con la sede della Provincia di Pesaro Urbino, dove è stata presentata la seconda edizione del Premio nazionale Mombaroccio Sarano - Luci nel buio della Shoah, promosso dal Comune di Mombaroccio e dalla scuola media Barocci e rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie.si è detta ancora emozionata per la manifestazione di solidarietà nei suoi confronti, organizzata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala e dal presidente Ali-Autonomie Locali Italiane e sindaco di Pesaro Matteo Ricci, La manifestazione ha visto la ...

ComuneMI : L’odio non ha futuro. Milano e l’Italia a fianco di Liliana Segre. - BeppeSala : Insieme a centinaia di sindaci da tutta Italia, a Liliana Segre e a tantissimi cittadini milanesi per ribadire che… - matteorenzi : Che bella la marcia dei sindaci: l’odio non ha futuro. Insieme a Liliana Segre. E insieme a migliaia di cittadini.… -