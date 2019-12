Liliana Segre e la marcia dei sindaci contro l’odio | «Siamo noi la tua scorta»

Leggi la notizia su vanityfair

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ladeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadeiper la senatriceLadei ...

ComuneMI : L’odio non ha futuro. Milano e l’Italia a fianco di Liliana Segre. - BeppeSala : Insieme a centinaia di sindaci da tutta Italia, a Liliana Segre e a tantissimi cittadini milanesi per ribadire che… - matteorenzi : Che bella la marcia dei sindaci: l’odio non ha futuro. Insieme a Liliana Segre. E insieme a migliaia di cittadini.… -