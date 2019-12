L’evoluzione di Tinder: meno “love match” più discussioni sul clima. Ecco com’è cambiato il social amato (anche) dalla Generazione Z (Di giovedì 12 dicembre 2019) Verrebbe da dire, prendendo in prestito l’espressione coniata da Trump: “Make Tinder great again”. Buttatevi alle spalle la vecchia idea di Tinder: la piattaforma non è più solo un non-luogo, fine a se stesso, per andare alla ricerca – a volte affannata – del partner. Dalla sua nascita ad oggi, le cose sono cambiate. Tinder sta diventando uno dei “luoghi” di ritrovo preferiti della Generazione Z e, talvolta, anche dei Millennial, per fare di tutto tranne che cercare l’anima gemella. A dirlo è il report diffuso da Tinder e quello della piattaforma di marketing Leanplum. Cambiamento climatico vs wanderlust Quindi addio allo swipe e all’esultanza da “evvai, un match!”. La Gen Z si dà appuntamento su Tinder e parla di cambiamento climatico – e come potrebbe essere altrimenti, vista l’influenza ...

