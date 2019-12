Leverkusen-Juventus | probabili formazioni | quote e pronostico

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)Bayerè l’ultimo match valido per il Girone D della Champions League: fischio d’inizio previsto per le 21.00 di mercoledì 11 dicembre. I padroni di casa non hanno il destino nelle proprie mani: potrebbe non bastare nemmeno una già improbabile vittoria contro la: l’Atletico infatti è davanti, 1 punto sopra i tedeschi e con una partita più abbordabile alle porte. Bayer che vive un ottimo periodo di forma e che, nell’ultimo turno di Bundesliga, ha operato il sorpasso ai danni del Bayern Monaco, puntando dritto alla seconda qualificazione in Champions League consecutiva. Match sulla carta senza stimoli e senza motivazioni per la, ma sarà tutto il contrario: i bianconeri, nonostante il secondo posto in classifica ed il primo posto nel girone già blindato, devono ...

