L’Esa ha commissionato la prima missione per rimuovere i detriti spaziali (Di mercoledì 11 dicembre 2019) detriti spaziali (foto: Esa/ID&Sense/ONiRiXEL, CC BY-SA 3.0 IGO) Anche nel cosmo c’è spazzatura, ovvero detriti artificiali che sono satelliti e frammenti di satelliti e razzi. Oggi l’Agenzia spaziale europea (Esa) ha appena commissionato la prima missione al mondo per rimuovere un elemento di questa spazzatura cosmica, che è via via aumentata in maniera importante negli ultimi anni, anche a causa della crescita delle attività nello spazio. E tutti questi detriti potrebbero rappresentare un pericolo per i satelliti attualmente in orbita, come sottolinea l’Esa, che in una nota annuncia di voler iniziare l’opera di rimozione e di aver previsto per il 2025 il lancio della missione ClearSpace-1. Cosmo, un mondo anche di satelliti I satelliti e le missioni sono una risorsa preziosa per conoscere meglio lo spazio e l’universo e sono utili anche per ...

