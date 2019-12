Lecce, morì dopo l'intervento: esposto in procura (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Emanuela Carucci A perdere la vita, a causa di un'infezione, una donna di 50 anni. A tre mesi dal suo decesso la famiglia sporge denuncia È un nuovo caso di malasanità, forse. A settembre scorso una donna è morta all'ospedale Vito Fazzi di Lecce per un'infezione in seguito ad un'operazione chirurgica. La donna aveva effettuato l'intervento in una clinica privata. Ieri i suoi famigliari, le due figlie ed il marito, hanno deciso di depositare un esposto alla procura della Repubblica di Lecce per far chiarezza sull'accaduto. È la storia di Maria Assunta Murrone, una donna di 50 anni originaria di Surbo, un Comune in provincia di Lecce. Tutto è iniziato ad aprile scorso quando Maria Assunta si sottopose ad un intervento di protesi all'anca, come detto, in una clinica privata. L'intervento riuscì e la paziente fu dimessa regolarmente. La ferita, però, tardava a rimarginarsi e le ...

