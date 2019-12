Leggi la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Passiamo in rassegna lesudel, annata che ci ha dato titoli da guardare come The Umbrella Academy e il ritorno di Mindhunter. L'anno che sta per finire è stato decisamente positivo per, il cui catalogo continua a espandersi con titoli molto interessanti, che si tratti di nuove aggiunte come l'adattamento fumettistico The Umbrella Academy o delle nuove annate digià note come The Crown, Mindhunter e BoJack Horseman (che sta per volgere al termine). Quale occasione migliore quindi per passare in rassegna ledel? Le troverete elencate in ordine di apparizione sulla piattaforma streaming. Ifilmdel, da The Irishman a Klaus 1. The Umbrella Academy Mentre l'universo Marvel suè giunto ...

_leilaroha_ : COMUNQUE FINAL SPACE È UNA DELLE MIGLIORI SERIE ANIMALE. LA AMO E VEDETELA. PERCHÈ NESSUNO NE PARLA - cinemaniaco_fb : ?????????????? Le migliori serie Netflix del 2019 - comingsoonit : #Top2019: La nostra #classifica con le 10 migliori #serietv dell'anno -