Le immagini del Klimt rubato e forse ritrovato a Piacenza 

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un dipinto di Gustav Klimt rubato nel 1997 dalla galleria d'arte moderna Ricci Oddi di Piacenza, potrebbe essere stato. Sono in corso accertamenti per verificare l'autenticità della preziosa opera trafugata quasi 23 anni fa. La scoperta è avvenuta durante i lavori di ripulitura di una parete esterna della stessa galleria piacentina. All'interno di una sorta di intercapedine è stato trovato un sacco che conteneva il dipinto. La polizia ha avvisato anche i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale che si occuperanno della vicenda per svolgere tutte le verifiche del caso. "Non è da escludere che il quadro sia rimasto sempre lì", in attesa che per i ladri giungesse il momento opportuno per portarlo via. A dirlo, all'AGI, il generale Roberto Riccardi. La storia del furto Il furto del Ritratto di Donna di Gustav Klimt, che potrebbe essere il quadro ...

