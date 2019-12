Le atlete diventano professioniste | approvato emendamento manovra

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Grazie ad unallaeconomica presentato dal Partito Democratico e votato a maggioranza dalla Commissione Bilancio del Senato, lediventeranno sportive: l’allaSi tratta di un provvedimento che agevola società e federazioni al passaggio al professionismo delle sportive, che di fatto vengono equiparate ai colleghi maschi. Specificatamente è stato introdotto un incentivo da gennaio 2020 fino al 2022 per le società che stipulano con lecontratti di lavoro sportivo. Questo consiste nell’esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali entro il limite di 8 mila euro a stagione. Per questo il governo è pronto a stanziare 4 milioni per il 2020, 8 per il 2021 e la medesima cifra per il 2022. Un tesoretto ampio per le coperture economiche necessarie, ha ...

