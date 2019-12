Le 6 donne che hanno guidato l’innovazione in Italia nel 2019

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Seichesaputo dare nuovi impulsi alle loro aziende grazie all’innovazione. Sei vite professionali fatte di vittorie e indispensabili fallimenti, molta determinazione e dedizione alla causa. La nostra gallery riunisce le finaliste del premio GammaDonnaper l’imprenditoria innovativa, evento organizzato dall’associazione GammaDonna con la Commissione europea e il ministero dello Sviluppo economico. Un riconoscimento che dal 2004 spiegaattraverso le storie di successo di imprenditrici che operano in. Per valorizzare la loro capacità di affrontare il cambiamento e di far crescere l’economia. Incoraggiando l’evoluzione culturale del Paese, incentivando il networking fra startup, imprenditori esperti e investitori. La vincitrice di questa edizione è stata Sonja Blanc, ad di Sireg geotech. Con lei in finale sono arrivate Massimiliana Carello, ...

giannigipi : A Roma, la casa delle donne @luchaysiesta è stata messa in vendita dal Comune. C'è un crowdfunding per salvarla. Lo… - elenabonetti : In Commissione bilancio al Senato è stato approvato l'emendamento che proroga e rafforza la legge Golfo Mosca. La p… - pdnetwork : Viva #SannaMarin, viva le donne che rompono il tetto di cristallo. -