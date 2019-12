Lazio Corrotti Lega | “Alloggi a immigrati irregolari | la sorpresa di Zingaretti nella

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Tra i vari interventi del presidenteecco che si scopre come il governatore con la giustificazione dell’emergenza abitativa, vuole destinare una quota pari al 10% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare a coloro che non – e ripeto “non” – sono in possesso dei requisiti elencati nell’articolo 11 in materia di edilizia residenziale pubblica, su tutti quelli di avere la cittadinanza italiana o un regolare permesso di soggiorno. Un’iniziativa, quella inserita nell’articolo 10 della legge di stabilità regionale 2020, che non tiene in considerazione di coloro che attendono un alloggio da anni. A Roma, ad esempio, si parla di circa 12.500 famiglie – con i requisiti – in lista d’attesa per una casa.ormai lo conosciamo, come conosciamo le sue priorità, ma ci proponga prima almeno una soluzione per tutti coloro che, con i requisiti, ...

