L’Azienda Ospedaliera “Moscati” premiata con due Bollini Rosa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino –“San Giuseppe Moscati” di Avellino raddoppia. Dopo aver ricevuto nel 2017 l’assegnazione del primo Bollino, il prestigioso riconoscimento che Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) attribuisce ogni due anni agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne,avellinese questa mattina, nel corso di una cerimonia tenutasi a Roma presso il Ministero della Salute, è statacon due. La valutazione delle strutture spedaliere e l’assegnazione deiè avvenuta tramite un questionario di candidatura somministrato nel giugno scorso e composto da quasi 500 domande suddivise in 18 aree specialistiche, due in più rispetto alla ...

