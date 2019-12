L’attivista Greta Thunberg “Persona dell’Anno” 2019 di Time

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La giovane attivista svedeseè la “Persona dell’Anno” di: la 16enne ha conquistato la copertina che dal 1927 ogni dicembre il magazine statunitense attribuisce alla persona che ha segnato l’anno che sta per terminare.ha sorpassato il presidente Donald Trump e la speaker della Camera Nancy Pelosi e i manifestanti di Hong Kong.è la più giovane Persona dell’Anno di. L'articolo L’attivista“Persona dell’Anno”diMeteo Web.

fisco24_info : Clima, l'attacco di Greta: 'Leader fingono di agire ma non fanno quasi nulla' : Intervento dell'attivista svedese a… - fisco24_info : Clima, l'attacco di Greta: 'Leader fingono di agire ma non fanno quasi nulla' : Intervento dell'attivista svedese a… - borrelliluigim : #BRASILE - Jair Bolsonaro ha definito l'attivista svedese, Greta Thunberg, una 'mocciosa' in risposta alla preoccup… -