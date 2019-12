Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Atalantavale qualificazioneChampions – L’Atalanta cerca l’impresa: battere lo Shakhtar per volare aglidi Champions League sperando che il Manchester City non perda contro la Dinamo Zagabria. Missione non facile, ma gli uomini di Gasperinino di portare i nerazzurri per la prima volta alla fase ad eliminazione diretta della competizione più … L'articolo L’Atalantagli

CalcioFinanza : L’Atalanta sogna gli ottavi: ecco quanto possono valere - webecodibergamo : Forza Atalanta, sogna l’impossibile (oltre la nebbia, Zapata, Ilicic, e l’emergenza difesa) - GoalItalia : L’Atalanta sogna il passaggio del turno in Champions: contro lo Shakhtar toccherà a Muriel e Gomez in attacco ???? -